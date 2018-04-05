Порошенко: местная власть должна стать партнером центральной

Местные органы власти, которые в рамках децентрализации получили много полномочий, должны стать партнером центральной власти и разделить с ней общую ответственность за будущее страны. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в Виннице на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации и регионального развития в четверг, 5 апреля, передает пресс-служба главы государства. Порошенко подчеркнул, что центральная власть отдала на места много полномочий и ресурсов. "Подобно тому как государство добровольно разделила с органами местного самоуправления рычаги влияния, так и местные выборные органы должны разделить с центром совместную ответственность за будущее страны", - подчеркнул президент. Порошенко отметил, что олицетворением власти является также сотрудники ЖЭКов и центров административных услуг, врачи, учителя, полицейские, местные суды. "Мы должны заботиться о том, чтобы власть была повернута лицом и заботилась о людях. Чтобы власть была способна защитить и помочь человеку... Я готов быть с вами четким партнером ", - сказал глава государства. В контексте децентрализации президент отметил важность легализации заработных плат, что увеличит поступления в местные бюджеты. Кроме того, в рамках Соглашения об ассоциации в Украине сейчас ощущается дефицит рабочей силы. "Платите людям больше, платите людям легально. Тогда в них будет меньше мотивации ехать на заработки за границу, разрушать семьи, создавать социальное напряжение и социальные проблемы", - сказал Порошенко.

