Порошенко на прощанні з Маккейном назвав його героєм України

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із американським сенатором Джоном Маккейном.

Після церемонії Порошенко зазначив, що сенатор Маккейн був поруч із Україною та українцями в критичні моменти нашої історії, повідомила прес-служба президента.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із американським сенатором Джоном Маккейном.

Після церемонії Порошенко зазначив, що сенатор Маккейн був поруч із Україною та українцями в критичні моменти нашої історії, повідомила прес- служба президента.

"Ми всі запам'ятали його на Майдані під час Революції гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки. Що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму - він був лідером і допомагав нам", - наголосив глава держави.

"Ви - справжній герой Америки, але ви і справжній герой України. Спасибі вам", - сказав Петро Порошенко. Революція гідності. Американський сенатор Джон Маккейн виступає на майдані Незалежності в Києві, 15 грудня 2013 року Порошенко також пригадав одну з останніх зустрічей із сенатором, коли вони разом вирішили відвідати українських морських піхотинців, які тримали оборону в районі Широкиного.

"За 10 кілометрів до під'їзду Служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл місця, до якого ми їхали. І я сказав сенатору, що я, як президент і верховний головнокомандувач, маю бути там, але безпека сенатора і американців - дуже турбуються і просять, щоб він не їхав. І я назавжди, на все життя запам'ятав його слова: "У найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я з вами", - зауважив президент України. Президент Петро Порошенко і сенатори США Джон Маккейн, Ліндсі Ґрем та Еймі Клобучар разом із вояками України на командному пункті в районі населеного пункту Широкине під Маріуполем, 31 грудня 2016 року ?Маккейн помер у віці 81 року в суботу - на наступний день після того, як його родина оголосила, що сенатор відмовився від лікування пухлини мозку, яка була виявлена у нього в 2017 році. Маккейн перед смертю написав листа співвітчизникам, в якому заявив про велич США і нагадав, що у американців більше спільного, ніж відмінного, і їм не варто впадати у відчай через "нинішні труднощі". ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: "Прощавай, друже!": українці в соцмережах дякують Джону Маккейну