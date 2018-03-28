Порошенко: на востоке Украины с 2014 года погибли 242 ребенка

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины с 2014 года погибли 242 ребенка. Об этом во время встречи с участниками акции "Дети объединяют Украину" заявил президент Украины Петр Порошенко. "242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года", - отметил Порошенко.

Президент отметил, что рад был пообщаться с детьми, которые присутствовали на сегодняшней встрече. "Среди них - учащиеся старших классов города Авдеевки Донецкой области, Белой Церкви и Узина, Киевской области. Они собрались здесь все вместе, с Востока и Центра страны. И это как нельзя лучше символизирует единство и сплоченность нашего народа, нашего государства", - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

