Президент Украины Петр Порошенко надеется, что уже на текущей сессии Верховная Рада сможет принять закон об антикоррупционном суде.

"Буду очень счастлив, если на ближайшем заседании в первом чтении этот законопроект был бы принят. Это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательному его принятию на этой сессии уже через несколько недель", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве.

"Я очень доволен, что наконец-то вчера парламент включил в повестку дня мой закон об антикоррупционном суде, а сегодня, как мне сообщили, комитет рассмотрел мой законопроект и рекомендовал его к принятию в первом чтении", - сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу не должна выходить за рамки Конституции украинского законодательства, также должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.

"Все сейчас с нетерпением ждут решения Верховной Рады", - подытожил П.Порошенко.