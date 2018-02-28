Порошенко надеется, что уже на текущей сессии Верховная Рада сможет принять закон об антикоррупционном суде
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что уже на текущей сессии Верховная Рада сможет принять закон об антикоррупционном суде.
"Буду очень счастлив, если на ближайшем заседании в первом чтении этот законопроект был бы принят. Это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательному его принятию на этой сессии уже через несколько недель", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы - 2018" в среду в Киеве.
"Я очень доволен, что наконец-то вчера парламент включил в повестку дня мой закон об антикоррупционном суде, а сегодня, как мне сообщили, комитет рассмотрел мой законопроект и рекомендовал его к принятию в первом чтении", - сказал глава государства.
При этом президент подчеркнул, что дискуссия по этому вопросу не должна выходить за рамки Конституции украинского законодательства, также должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии.
"Все сейчас с нетерпением ждут решения Верховной Рады", - подытожил П.Порошенко.