Порошенко надеется на тесную координацию США и ЕС в вопросе миротворцев на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко надеется на более тесную координацию США и Европейского союза в вопросе миротворцев на Донбассе. Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Focus. В частности, Порошенко отметил, что добиться прорыва в разрешении конфликта на Донбассе сможет миротворческая миссия ООН. По его словам, вопрос ее размещения потребует тесной координации между США и европейскими странами. Кроме того, Порошенко подчеркнул, что миротворцы могли бы обеспечить проведение свободных и справедливых выборов на востоке Украины. "Россия, мы не требуем ничего плохого от вас, только вернуться в цивилизованный мир, выведя свои войска", - отметил Порошенко. Кроме того, он подчеркнул, что важным рычагом для принуждения России к реализации минских соглашений являются санкции, а США и Европе следовало бы лучше координировать свои действия в отношении РФ. Напомним, ранее сообщалось, что Германия рассматривает возможность финансирования миротворческой миссии ООН на Донбассе.

