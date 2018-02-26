Порошенко наградил 108 украинских военных, 45 из них - посмертно

Президент Петр Порошенко подписал указ "О награждении государственными наградами Украины"

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

За личное мужество и образцовое выполнение воинского долга награждены 108 воинов. Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из которых 43 посмертно и 62 раненых, 2 сотрудника МВД, также представлены к награде посмертно и один раненый военнослужащий Национальной гвардии.

Бойцы, отмеченные орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" III степени, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества", принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода 25-й отдельной воздушно-десантной бригады лейтенант Федор Караконстантин.

Лейтенант Караконстантин многократно принимал участие в АТО с марта 2017 года. Погиб 8 декабря 2017 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки. В результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков Караконстантин получил пулевое ранение головы, несовместимое с жизнью. Караконстантин отмечен орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).