Порошенко наградил орденом Свободы украинского философа Мирослава Поповича

Президент Украины Петр Порошенко наградил украинского философа и общественного деятеля, директора Института философии им.Григория Сковороды, академика НАН Украины Мирослава Поповича орденом Свободы (посмертно).

Соответствующий указ президента Украины №32/2018 от 14 февраля 2018 года обнародован на сайте главы Украинского государства.

"За выдающиеся личные заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества и развития демократии, многолетнюю плодотворную научную и общественно-политическую деятельность постановляю: наградить орденом Свободы Поповича Мирослава Владимировича - директора Института философии им.Г.С.Сковороды Национальной академии наук Украины в 2001-2018 годах, общественного и политического деятеля (посмертно)",– сказано в документе.

Как сообщалось, М.Попович умер 10 февраля 2018 года на 88-м году жизни. Его похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

13 февраля состоялась церемония прощания с украинским философом, на которой присутствовал и президент Украины.

М.Попович – украинский философ, доктор философских наук, ведущий специалист в сфере культурологии, логики и методологии науки, профессор, академик НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки, директор Института философии им. Г.Сковороды НАНУ.