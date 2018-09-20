Порошенко настаивает на безотлагательном голосовании Радой отмены депутатской неприкосновенности

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду в кратчайшие сроки проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности.

"Уверен, что в партийные программы уже в который раз вписать обещание отменить депутатскую неприкосновенность. Настаиваю на неотложном голосовании соответствующих изменений в Конституцию", - сказал он в четверг утром с трибуны Верховной Рады, обращаясь с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президента напомнил, что "максимально упростил вам (депутатам - ИФ) задачу", предложив ввести эту норму со следующего созыва парламента, конституционный суд дал добро.

"Настал момент истины. Будем честными с народом. Голосуйте. А если нет, то тогда больше не обещайте этого никогда", - подытожил П.Порошенко. По материалам Интерфакс-Україна.