Президент Украины Петр Порошенко обеспокоен наличием адвокатов Кремля в украинском политикуме и поддержкой российской пропаганды.

"Кремль навязывает нам информационную войну, цель которой - поработить наш разум. Когда с больной головы на здоровую валит Путин - это еще можно понять. Но меня как президента волнует другое... много адвокатов (президента Российской Федерации Владимира Путина - ИФ) в нашем политикуме, как они пытаются снять с него ответственность за войну или переложить эту ответственность на Украину", - сказал П.Порошенко, открывая международный волонтерский и ветеранский форум "Там, где мы - там Украина" в среду в Киеве.

По его словам, некоторые из политиков настолько ослеплены внутренней борьбой, что бездумно, а иногда даже сознательно, тиражируют "заезженные опасные штампы" российской пропаганды. "Возможно, они думают, что они так борются за власть, на самом же деле - нет. Я твердо вместе с вами убежден: они работают на агрессора, они пытаются подорвать моральный дух украинцев. Они пытаются ослабить волю к сопротивлению, а главное - бьют в тыл, в спину Вооруженным силам Украины, обесценивают подвиг украинских воинов во имя Украины", - отметил П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что гарантом украинского суверенитета являются Вооруженные силы Украины. "Твердо заявляю: гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы Украины, гарантом нашей свободы, нашей государственности, нашей самостоятельности является 344 тыс. участников боевых действий на востоке нашего государства", - отметил президент.

Он выразил сожаление, что встреча с ветеранами и волонтерами проходит пока что не в Донецке и не в Луганске. "Но я твердо убежден: на всё свое время", - отметил П.Порошенко.

По материалам ИНТЕРФАКС-УКРАИНА.