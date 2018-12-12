Порошенко обратился к Путину и назвал войной ситуацию на Азове

Президент Украины Петр Порошенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину и назвал войной захват украинских кораблей у Керченского пролива. Соответствующее видео было обнародовано на странице главы украинского государства в Facebook.

"Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", - указал Порошенко.

Вместе с тем украинский президент отметил, что мировое сообщество должно не просто произносить осуждающие слова, оно должно действовать.

"В ответ на такие действия Путина нам нужно реагировать и действовать", - подчеркнул Порошенко.

Он также в очередной раз предложил расширить флот НАТО в Черном море и призвал Запад внедрить "азовский пакет" санкций против России и закрыть для ее судов порты Европы и США.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Российской Федерации Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинских моряков. По материалам MIGnews.com.ua