Порошенко: Открыв огонь в Керченском проливе, Россия перешла "красную линию"

Глава государства вместе со Столтенбергом обсудили российскую агрессию и помощь Альянса Украине Порошенко со Столтенбергом в Брюсселе. Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой они обсудили агрессию России в Керченском проливе и Азовском море.

На совместной с генсеком Альянса пресс-конференции, глава украинского государства поблагодарил НАТО за поддержку Украины в связи с новой российской агрессией, а также он со Столтенбергом призвали Россию освободить украинских моряков, корабли и обеспечить свободное судоходство в Азовском море.

"Открыв огонь против украинских судов, Россия перешла "красную линию". Мы не можем и не будем оставлять эти действия без четкого и сильного ответа. Сегодня абсолютным приоритетом является освобождение украинских военнослужащих. Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение, и обеспечить безопасность в регионе. Мы поддерживаем запуск мониторинга воздушного и морского пространства миссией НАТО. По итогам моих переговоров с представителями Европейского Совета, мы надеемся, что санкции против РФ будут продолжены - за невыполнение Минских соглашений, за проведение незаконных выборов, полное игнорирование Россией международного права и агрессию против Украины", - сказал Порошенко.

Также президент отметил помощь Альянса в реализации программы реформ, которая помогает Украине укреплять оборонительные возможности.

"Мы благодарны партнерам за то, что двери НАТО открыты для Украины. При поддержке НАТО мы достигли значительного прогресса в развитии украинской кибербезопасности. Я с нетерпением жду нового проекта, направленного на усиление киберзащиты избирательной инфраструктуры Украины", - подчеркнул президент.

В свою очередь Столтенберг призвал Россию освободить украинские корабли и моряков без дополнительных условий. В то же время генсек Альянса рассказал, как НАТО дополнительно поможет Украине.

Напомним, вчера, 12 декабря, Порошенко передал Туску список лиц, причастных к атаке на украинские корабли в Азовском море. Президент объяснил президенту Евросовета необходимость предоставления мощного и адекватного ответа со стороны ЕС на акт агрессии России против Украины. По материалам Сегодня.ua