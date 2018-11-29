Президент Петр Порошенко обратился к странам Евросоюза с благодарностью за позицию в защиту Украины и с призывом перейти от деклараций к реальным действиям и принять все необходимые меры воздействия на российского агрессора.

Такое заявление президента опубликовано на его странице в Facebook.

Порошенко поблагодарил европейских союзников за выступление в защиту Украины и осуждение применения силы Россией против украинских моряков в акватории Черного моря и Керченского пролива вопреки действующим двусторонним соглашениям и международному праву.

Президент отметил, что активная глобальная дезинформационная кампания Кремля по переложению ответственности за керченский инцидент на Украину потерпела фиаско. Украина смогла донести до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины.

Порошенко сказал, что Украина ценит консолидированный призыв Евросоюза к Кремлю обеспечить немедленное и безусловное освобождение украинских моряков и кораблей, а также беспрепятственный и свободный проход Керченским проливом в соответствии с международным правом.

Президент призывал страны ЕС перейти от деклараций к реальным шагам и принять все необходимые меры воздействия на агрессора, включая ужесточение санкций, чтобы прекратить "ползучую аннексию" Россией Азовского моря и Керченского пролива и восстановить территориальную целостность Украины.

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков.

26 ноября за закон об утверждении указа президента о введении военного положения в Украине проголосовали 276 депутатов. По материалам ЛІГАБізнесІнформ