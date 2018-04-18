Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект обращения относительно автокефалии.

Об этом сообщил на пленарном заседании спикер Рады Андрей Парубий. Парубий заявил, что в Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Спикер поручил парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности подготовить проект к голосованию в четверг, 19 апреля.

17 апреля 2018 года сообщалось, что президент обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Он также призвал Верховную Раду поддержать это решение на встрече с лидерами парламентских фракций.