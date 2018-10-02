Порошенко подписал антипиратский закон о выдаче контрольных марок

Президент Украины Петр Порошенко подписал антипиратский законопроект № 4571 о публикации данных о выдаче контрольных марок.

Указано, что целью закона является совершенствование процесса маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

"Благодаря повышению прозрачности процесса маркировки правообладатели смогут эффективно контролировать процесс выдачи марок и вовремя противодействовать мошенничеству и незаконному использованию этих защитных элементов. Реализация закона будет способствовать созданию дополнительного механизма для борьбы с пиратством и нарушением прав субъектов авторского права", - сказано в сообщении.

Подчеркнем, что в своем заключении Главное научно-экспертное управление Верховной рады выразило сомнение в актуальности предложенных изменений и подчеркнуло, что в настоящее время объекты авторского права в основном публикуются в сети интернет, где контрольные марки не используются.

Напомним, в начале сентября Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № 4571 о публикации данных о выдаче контрольных марок. За проект после ряда неудачных попыток проголосовали 240 народных депутатов.

В октябре 2015 года Кабмин на своем заседании одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет", который содержал механизмы противодействия интернет-пиратству.