Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы", которым, в частности, поручил правительству и Киевской горгосадминистрации обеспечить музей Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

Соответствующий указ No339 / 2018 от 24 октября размещен на сайте главы государства.

В пресс-службе главы государства отмечают, что указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня достоинства и свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций гражданского протеста, произошедших во время Революции достоинства в ноябре 2013 года - феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции достоинства.

Актом поручено Кабинету министров создать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня достоинства и свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

"Отдельно определены задачи правительства принять совместно с Киевской городской государственной администрацией безотлагательные меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в указе есть ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее празднование Дня достоинства и свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.

22 октября руководитель Департамента специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что до проведения следственного эксперимента строительство музея Революции достоинства начинать нельзя.

"В июле стало известно, что осенью должно начаться строительство музея, и будет изменена обстановка на улице Институтской. Поэтому мы запланировали провести до октября, до начала строительных работ, следственный эксперимент. Для обеспечения сохранности объектов на Институтской, прокурор издал постановление о запрещении любых изменений на улице до завершения следственного эксперимента. Также было направлено письмо в КГГА о переносе мемориала. И этот перенос был согласован с семьями погибших", - сказал Горбатюк. Об этом сообщает УНИАН.