Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о спортивной реабилитации воинов АТО.

"Я без каких-либо колебаний поддержал инициативу Вадима Свириденка президентского уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО о необходимости создания качественных условий спортивной реабилитации воинов АТО", – сказал П.Порошенко в ходе церемонии награждения "Игр непокоренных" в субботу в Киеве.

Президент подписал указ о поддержке развития спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в антитеррористической операции и обеспечения национальной безопастсности и обороны по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

"Прямо здесь сейчас я подписываю этот указ, и мы запускаем новую систему государственной политики реабилитации украинских воинов", – сказал П.Порошенко.