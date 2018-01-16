Порошенко подписал закон, которым регламентирует исключение из украинского законодательства термина "инвалид"
Во вторник, 16 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым регламентирует исключение из украинского законодательства термина "инвалид". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Закон Украины No 2249 - VIII называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Документ был принят Верховной Радой 19 декабря 2017.
Этим документом вносятся изменения в 37 законов, в положениях которых употребляются слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны". Они будут заменены соответственно словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".
"Таким образом, документ приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности" - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины 11 января 2018 предложил лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, приравнять к участникам дорожного движения.