Во вторник, 16 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым регламентирует исключение из украинского законодательства термина "инвалид". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон Украины No 2249 - VIII называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Документ был принят Верховной Радой 19 декабря 2017.

Этим документом вносятся изменения в 37 законов, в положениях которых употребляются слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны". Они будут заменены соответственно словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

"Таким образом, документ приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности" - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 января 2018 предложил лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, приравнять к участникам дорожного движения.