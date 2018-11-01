Порошенко подписал закон "маски-шоу стоп-2"

Президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон "маски-шоу стоп-2" непосредственно на встрече с бизнесом в Киеве в среду.

"Закон под условным названием "маски-шоу стоп-2" упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом. Попросту говоря - за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе, и материальную", - сказал глава государства, подписывая закон.

Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.