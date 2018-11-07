Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о передаче Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Церковь передали для совершения богослужений и обрядов.

Напомним, Верховная Рада 18 октября 237 голосами поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью в Киеве, который входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Храм передали в бесплатное пользование Вселенскому патриархату. В то же время здание остается собственностью государства.

Порошенко заявил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии УПЦ.

Закон передает ее Вселенскому патриархату в постоянное и бесплатное пользование для совершения богослужений. При этом храм работы Расстрелли останется в составе заповедника "София Киевская" - то есть в собственности государства. Со Вселенским Патриархатом будет заключено соглашение, по которому работники храма будут оставаться на своих рабочих местах, реставрация достопримечательности не будет прекращаться. По материалам ТСН.ua