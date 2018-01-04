Порошенко подписал закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2229-VIII "О предотвращении и противодействии домашнему насилию".

Как сообщает пресс-служба главы государства в четверг, документом предусматривается внедрение комплексного подхода к борьбе с домашним насилием, существенное дополнение существующих инструментов такой борьбы, введение новых определений терминов и других норм, направленных на улучшение защиты пострадавших от домашнего насилия.

В частности, закон предусматривает создание и обеспечение функционирования Единого государственного реестра случаев домашнего насилия.

Документ направлен на согласование положений действующего законодательства Украины в сфере противодействия домашнему насилию и насилию в отношении женщин и адаптации его к европейским стандартам, обеспечивающих подготовку базы для ратификации Стамбульской конвенции.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла соответствующий закон в первом чтении 17 ноября 2016 года, а во втором чтении и в целом - 7 декабря 2017 года.

За день до того Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законы в связи ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия", который имплементирует положение Стамбульской конвенции, пока Радой не ратифицированной.