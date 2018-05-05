Порошенко подписал закон о присоединении ОТО к городам областного значения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" относительно добровольного присоединения территориальных общин сел и поселков к территориальным общинам городов областного значения. Об этом сообщает пресс-центр Администрации президента. "Документом закладываются основы решения ряда вопросов, связанных с развитием инфраструктуры крупных городов, и возможности воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, которые осуществляются за счет расходной части городского бюджета значительной части населения соответствующих сел и поселков, которые работают в городе и платят в его бюджет налоги", - говорится в сообщении. Предполагается, что для жителей сел и поселков станут доступными более качественные социальные, административные и другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета. Большие города получат новые территории для развития, в том числе комфортных зеленых жилых районов. Также такое объединение станет толчком для развития пригородной инфраструктуры: автодорог, транспорта.

