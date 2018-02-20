Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

резидент Украины Петр Порошенко сегодня, 20 февраля 2018 года, подписал закон о реинтеграции Донбасса. Об этом Порошенко сообщил на заседании военного кабинета. "Сегодня, 20 февраля, навсегда войдет в историю Украины как день трагический, когда 18-20 февраля Герои Небесной сотни защитили наше право на будущее. 20 февраля не дожидаясь ни дня началась военная агрессия Российской Федерации. Я думаю, что будет глубоко символично, если именно сегодня, спустя 4 года после начала агрессии, мы с вами обсудим и я подпишу очень важный закон (о реинтеграции Донбасса)", - отметил Порошенко. Порошенко отметил, что закон о реинтеграции Донбасса не нарушает международные обязательства Украины. "Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая минские договоренности", - сообщил Порошенко в Twitter.

"Ожидаю от Степана Полторака и Виктор Муженко назначить командующего объединенных сил, утвердить положение об Объединенном оперативном штабе, уточнить Стратегический замысел применения ВСУ в соответствии с законом, который вступает в силу", - добавил глава государства.

18 января закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях") принят на заседании Верховной Рады Украины 18 января 2018 года. Верховная Рада Украины на пленарном заседании 6 февраля 2018 года отказалась отменить принятие в целом законопроекта о реинтеграции Донбасса.

