Порошенко подписал закон об усовершенствовании правил фитосанитарного контроля

Президент Украины Петр Порошенко 30 июля подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур", сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"На этой неделе президент Украины подписал законопроект №6673, который внедряет в Украине международную практику - привлечение частного сектора к проведению фитосанитарной экспертизы в растениеводстве. Во-первых, это расширит сеть фитосанитарных лабораторий. Во-вторых, сократит время прохождения соответствующих процедур и поможет избежать дублирования операций. В-третьих, улучшит качество процедур и поможет минимизировать затраты аграриев. Бизнес-сообщество приветствует данное решение", - констатируется в сообщении ЕБА.

Как сообщалось, Верховная Рада 10 июля приняла во втором чтении и в целом закон №6673 относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур.

Закон предусматривает установление процедуры полномочия лабораторий на осуществление фитосанитарной экспертизы (анализа), введение Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий с целью прослеживаемости выводов лабораторий и фитосанитарных сертификатов, выданных на их основе.

Документом законодательно урегулируется проведения фитосанитарной экспертизы и арбитражной фитосанитарной экспертизы. Срок действия заключения фитосанитарной экспертизы на территории Украины составит 14 дней. При выдаче фитосанитарного сертификата на экспорт и реэкспорт учитывается фитосанитарные требования страны-импортера.

Также предусматривается введение административной ответственности должностных лиц фитосанитарных лабораторий за ненадлежащее соблюдение законодательства о карантине растений во время проведения фитосанитарной экспертизы. В частности, за повторное в течение года нарушение проведения экспертизы, приведшее к получению от страны-импортера двух и более нотификаций о несоответствии фитосанитарным мерам, влечет наложение штрафа на должностное лицо от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить гибкость и эффективность системы фитосанитарного контроля в условиях растущего объема производства и экспорта продукции растительного происхождения, а также гармонизировать украинское законодательство в сфере карантина растений с европейским.