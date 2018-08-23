Президент України Петро Порошенко подякував російськомовному населенню за розуміння зусиль з розвитку української мови.

Про це Порошенко сказав під час урочистого підняття прапора в Дніпрі.

За словами президента, з 2014 року все більше жителів країни почали спілкуватися на національній мові. Глава держави зазначив, що український заполонив собою телебачення, кінематограф і книжкові магазини.

"Я хотів би щиро подякувати російськомовним громадянам України за розуміння та сприйняття наших зусиль з розвитку державної мови",- сказав Порошенко

Українська мова дійсно все більше впроваджується в суспільне життя і цьому сприяють на державному рівні. Зокрема мова йде про квоти на телебаченні і введення сертифікаційних іспитів з української мови для тих, хто бажає отримати громадянство. Також, у травні цього року, Петро Порошенко оголосив десятиріччя української мови.