Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором Маккейном

В пятницу и субботу (31 августа - 1 сентября) президент Украины Петр Порошенко посетит США с частным визитом для участия в траурных мероприятиях прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, сообщает пресс-служба администрации главы Украинского государства.

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последний долг выдающейся личности, большому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", - приводит слова П.Порошенко перед отлетом в Вашингтон пресс-служба АПУ.

"В памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который бок о бок встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным собратом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений. Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких в поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - подчеркнул президент.

В пресс-службе АПУ подчеркнули, что визит носит частный характер, поэтому П.Порошенко совершит поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Дж.Маккейн являлся сенатором с 1987 года после ухода в отставку с военной службы, переизбирался на этом посту пять раз.

Сенатор-республиканец был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.

В июле прошлого года Дж.Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

24 августа семья сенатора-республиканца объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.

Дж.Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.

Церемония прощания с сенатором началась утром 29 августа в Капитолии штата Аризона в Финиксе. На церемонию прощания, как ожидается, придут родственники, друзья и сторонники. Тогда же в Капитолии прошла частная церемония, на которой выступил губернатор Аризоны Даг Дьюси, а также бывший сенатор Джон Кайл. Позднее днем двери Капитолия открыли для общественности.

30 августа состоялась мемориальная служба в Баптистской церкви северного Финикса.

31 августа тело сенатора перевезут в Вашингтон, где также пройдут прощальные церемонии.

Похороны Дж.Маккейна назначены на 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).