Порошенко: После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе не будет

После возвращения под контроль Украины оккупированного Россией Крыма Черноморского флота РФ на полуострове не будет. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде 20 сентября, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота [РФ] в Украине. И после того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", - заявил глава государства.

14-й пункт переходных положений к Конституции Украины гласит: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины".

21 апреля 2010 года в Харькове экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым и бывшим главой Украины Виктором Януковичем были подписаны Харьковские соглашения. Согласно им, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

В 2014 году, после аннексии Крыма РФ, Москва в одностороннем порядке денонсировала эти соглашения. По материалам "ГОРДОН".