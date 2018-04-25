Порошенко поставил задачи запустить "Ольху" в серийное производство уже в 2018г и начать разработку крылатых ракет

По итогам завершающих испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха" президент Украины Петр Порошенко поставил задачу начать его серийное производство уже в текущем году.

"Украинская армия получит высокоточное оружие. Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса "Ольха"… Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году", - написал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Отвечая на вопрос, почему это так важно, глава Украинского государства пояснил: "Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, что значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных сил. Это важно и потому, что ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих".

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба президент Украины, П.Порошенко лично принял участие в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса "Ольха" на Херсонщине.

"Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета "Ольха" в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза", - подчеркнул глава государства.

Он поздравил представителей украинского оборонно-промышленного комплекса, всех производителей, которые приложили максимум усилий, чтобы сегодняшний день стал возможным.

"Президент также подчеркнул, что в настоящее время поставлены новые задачи, в частности по разработке крылатых ракет", - сообщает пресс-служба главы государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что все этапы государственных испытаний прошли успешно.

"На каждом этапе проверялись на соответствие различные параметры тактико-технических характеристик ракет, в частности, точность попадания в определенные цели на максимальной и минимальной дальностях, мощность и эффективность уничтожения цели боевой частью ракеты, одновременное поражение целей, разведенных на большое расстояние и т.д", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

На испытаниях ракет, помимо П.Порошенко и А.Турчинова, присутствовали военные руководители, эксперты и военные атташе из 7 стран, которые выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

"Несмотря на большую заинтересованность наших иностранных партнеров, приоритетом для нас является обеспечение ракетными комплексами наших Вооруженных сил", - отметил секретарь СНБО

Кроме того, он сообщил о продолжении активной работы над реализацией национальной ракетной программы, "среди приоритетов которой, в частности, создание для украинской армии новых мощных крылатых и зенитных управляемых ракет".

Как сообщалось, в декабре 2017 года ракетный комплекс "Ольха" прошел успешные испытания. Тогда президент Украины П.Порошенко заявлял, что на закупку и производство новейшего вооружения и военной техники необходимо выделить 1,6 млрд грн, за которые, в частности, должно быть налажено производство новейших ракет комплекса "Ольха".

11 апреля 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что государственные испытания ракетного комплекса "Ольха" начались на юге Одесской области.

Во вторник в пресс-службе СНБО, государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых заказчик проверит на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет.

А.Турчинов пояснил, что ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении. По словам секретаря СНБО, эти испытания стали "финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников". "Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога "Смерч", - подчеркнул А.Турчинов.

Он также сообщил, что после завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.