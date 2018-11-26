Порошенко потребовал от РФ немедленного освобождения украинских военных и возврата похищенных кораблей

Президент Петр Порошенко потребовал от российских властей немедленного освобождения украинских военнослужащих, захваченных вместе с кораблями в Керченском проливе накануне вечером. Об этом глава государства заявил в ходе заседания СНБО Украины.

"Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права грубо были задержаны и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне вместе с кораблями", - заявил президент.

Порошенко также призвал российскую сторону к деэскалации ситуации как на Азове, так и других направлениях, а также к оперативной реакции на данное обращение.

Напомним, вчера, 25 ноября, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВС Украины совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. О таком намерении проинформировали заранее. Однако Россия прибегла к силе - пограничный корабль "Дон" осуществил таран украинского буксира, в результате чего были повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерные ограждения, потерян спасательный плотик.

В РФ в свою очередь заявили, что украинские военные корабли незаконно проникли в территориальные воды их государства и направились к Керченскому проливу, о переходе не предупреждали и осуществляли опасные маневры.

Вскоре после этого стало известно, что российская сторона закрыла Керчь- Еникальский канал для судоходства. Там утверждают, что из-за танкера, который сел на мель, но международной системой контроля судоходства пока эта информация не подтверждается.

Сообщалось, что российские корабли и катера начали преследование группы кораблей ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требовали остановиться под угрозой применения оружия. Позже катера Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских сил ВС Украины, которая двигалась на выход из Керченского пролива.

Сообщалось, что в результате обстрела малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" потеряли ход. Суда захвачены российским спецназом, ранены шестеро украинских военных.

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения ситуации в Азовском море, прокуратура и Служба безопасности Украины также проводят неотложные следственные действия. Кроме того, Украина экстренно созывает Совет безопасности ООН. Заседание Совбеза ООН состоится 26 ноября в 18:00 по киевскому времени.

В полночь было проведено заседание СНБО, во время которого президент Украины поддержал позицию военного комитета о введении военного положения. По итогам заседания СНБО направил в Раду предложение ввести военное положение на 60 дней. Рада соберется на экстренное заседание 26 ноября в 16:00. По материалам 112.ua