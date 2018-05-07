Порошенко практически не имеет шансов переизбраться на второй срок – опрос КМИС

Петр Порошенко стал бы лишь четвертым в первом туре президентских выборов, если бы они состоялись в апреле и в них участвовали бы актер Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. В то же время во втором туре действующий глава государства не имеет шансов на победу – он проигрывает всем возможным конкурентам. Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко. В первом туре ее готовы поддержать 16,1% избирателей (среди тех, кто определился). Далее идут Анатолий Гриценко (12,7%), Олег Ляшко и Петр Порошенко (12,2%), Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук – у них 10,8% и 9,6% соответственно. По словам социологов, фактическим лидером является только Юлия Тимошенко, остальные кандидаты "делят" между собой второе место, ведь разрыв между ними – в пределах погрешности. Во втором туре ситуация разворачивалась бы следующим образом. В паре Петр Порошенко – Юлия Тимошенко победила бы лидер "Батькивщины" с 22,9% против 11,8% у действующего президента. В других парах голоса распределились бы так: Петр Порошенко – Олег Ляшко – 12,9% и 17% соответственно, Петр Порошенко – Анатолий Гриценко – 11,3% и 27,5% соответственно. Если бы конкурентами действующего президента стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович, то Порошенко проиграл бы примерно с 14,5%, а другие кандидаты набрали бы чуть больше 19%. Интересно, что "новые лица" Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук во втором туре имели бы значительно более высокий уровень поддержки от 20,8% до 29% у лидера "Океана Эльзы" и от 20,6 до 27,9 у Зеленского. Оба вероятных кандидата побеждают всех своих соперников, включая действующего президента Петра Порошенко, кроме Анатолия Гриценко, с которым результат ближе к "ничьей". В частности, в паре с Вакарчуком Порошенко проиграл бы с результатом 10,9% против 28,6%, а с Зеленским – 13% против 27,9%. Если бы во второй тур вышла Юлия Тимошенко, то она победила бы Олега Ляшко, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, но уступила бы Анатолию Гриценко. Уровень ее поддержки во втором туре колебался бы от 18,5% до 22,1% в зависимости от соперника.

Кроме этого, Зеленский и Вакарчук являются лидерами по максимальному электоральному потенциалу (сумма первого/второго выбора и тех, кто в целом допускает возможность проголосовать за кандидата). У Вакарчука он составляет 26%, у Зеленского – 25%. Также эти деятели лидируют по уровню позитивного отношения к себе. Так, к Владимиру Зеленскому хорошо относятся 40% опрошенных, к Святославу Вакарчуку – 37,6%. В то же время действия нынешнего президента одобряют лишь 10,3% украинцев, тогда как негативно оценивают его 70,8%, что является наихудшим показателем среди всех политиков. Относительно парламентских рейтингов, то здесь также прослеживается тенденция к обновлению. Если бы парламентские выборы проходили в апреле, то в ВР прошли бы партии "Блок Святослава Вакарчука" (8,6% среди тех, кто определился) и партия Владимира Зеленского "Слуга народа" (8,4%). Наибольшую поддержку получила бы партия "ВО "Батькивщина" (14,4%). Далее идут "Гражданская позиция" (11,5%), Радикальная партия Олега Ляшко (11,4%), "Блок Петра Порошенко" (9,9%), "За життя", "Оппозиционный блок" – обе по 9,3%. Исследование проводилось с 5 по 19 апреля 2018 года. Методом личного интервью было опрошено 2004 респондента в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для населения Украины от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

