Порошенко приедет в Раду на принятие госбюджета

Президент Украины Петр Порошенко прибудет в Верховную Раду вечером в четверг, для присутствия во время принятия государственного бюджета на 2019 год. Также в парламенте с самого утра присутствует премьер-министр Владимир Гройсман, хотя в сессионную залу он пока не заходил, сообщает Telegram- канал УП.

"Ближе к вечеру сегодня в Раду приедет Петр Порошенко. Уже с самого утра там находится премьер Владимир Гройсман. Напомним, депутаты планируют принимать бюджет на 2019 год", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что сегодня вечером в парламент прибудет президент, также сообщил и телеканал "Прямой".

"Во время принятия госбюджета будет присутствовать, традиционно, все правительство. Думаю, как только мы перейдем к принятию госбюджета, члены правительства зайдут в сессионную залу", - сказал в эфире телеканал "112 Украина" депутат Вадим Денисенко, отвечая на вопрос о присутствии Владимира Гройсмана во время голосования.

Он добавил, что атмосфера в парламенте накануне принятия госбюджета очень напряженная.

Ранее Верховная Рада не смогла проголосовать за изменения в Бюджетный кодекс (No9284) из "бюджетного пакета", что блокирует весь бюджетный процесс, в том числе принятие проекта закона о государственном бюджете на 2019 год.

Законопроект, в частности, предполагает расширение возможностей для осуществления местных внешних заимствований, устанавливая соответствующие полномочия отдельно для городских и областных бюджетов, а также урегулирует вопрос целевого использования рентной платы на специальное использование лессовых ресурсов на охрану и защиту лесов. Ранее комитет по вопросам бюджета рекомендовал народным депутатам принять его в целом.

Напомним, утром Верховная Рада проголосовала за продление вечернего заседания до принятия закона о государственном бюджете на 2019 год. По материалам Зеркало недели. Украина