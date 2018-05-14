Порошенко примет участие в испытаниях Javelin до конца мая

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в испытаниях комплексов Javelin (Джавелин) до конца мая. Об этом во время Согласительного совета заявила представитель президента в Верховной раде, депутат ВР от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко. "Последние две недели были результативными со стороны работы президента. В первую очередь, это усиление санкций со стороны США, их продолжение и расширение в ЕС и Украине. Предоставление Украине американских Джавелинов, что подтверждает ослабление РФ на международной арене. Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях Джавелинов на наших полигонах", - заявила Луценко. Напомним, ранее в Государственном департаменте США подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Затем поставку комплексов подтвердил и глава государства Петр Порошенко. Сообщалось, Украина закупит у США 210 противотанковых ракет "Джавелин" (Javelin) и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью 47 млн ​​долларов. Подчеркивалось, что конгресс США должен согласовать продажу.

