Президент Петр Порошенко принес извинения и назвал недопустимыми действия правоохранителей, которые заставляли женщин-журналисток раздеваться в Оболонском райсуде Киева 21 февраля. Об этом пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Facebook.

"Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования", - написал Цеголко.

21 февраля мероприятия по охране Оболонского районного суда Киева проходили в несколько необычной форме: кроме традиционной просьба для всех посетителей суда показать содержимое сумок, рюкзаков и т.д., женщин, в частности журналисток, женщины-полицейские просили расстегнуть два верхних пуговицы верхней одежды. При этом женщины- полицейские не объясняли причины такого внешнего досмотра именно посетительниц суда.

Согласно информации Страна.ua, на входе в суд у всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом была обнаружена активистка Femen, которую увезли в райотдел полиции. Проверки женщин проводились и на 5-м этаже здания суда. "Всех женщин-блондинок заводят в туалет и заставляют раздеваться - снимать свитера, рубашки и платья. Видимо, ищут союзниц Femen", - писало издание. Уже перед входом в сам зал заседаний стояла рамка, а перед ней находилась пустая комната, где девушек осматривали еще раз.

21 февраля коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс- президента Виктора Януковича. Допрос проходил через систему видеоконференцсвязи.