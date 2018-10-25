Порошенко приветствует резолюцию ЕП по ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко приветствует резолюцию Европарламента относительно ситуации в Азовском море.

"Благодарен европарламентариям за призыв к внедрению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институций и государств-членов ЕС", - сообщается на странице президента Украины в соцсети Фейсбук в четверг.

П.Порошенко подчеркнул, что Россия должна понять, что все ее действия по нарушению международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества.

"Евросоюз совместно с Украиной будут противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушению свободы судоходства", - написал глава Украинского государства.

Как сообщает Deutsche Welle, принятой резолюцией Европарламент осудил "чрезмерные" блокирования и инспекции Россией коммерческих судов, которые вызывали задержки до одной недели. Европарламент признает право РФ проводить проверки, но убежден, что это правом "не должны злоупотреблять или применять его из политических соображений". Также в документе говорится, что Еврокомиссии следует оценить экономический вред, вызванный этой "де-факто блокадой" и помочь экономическому развитию Мариуполя и Бердянска.

Также Европарламент "серьезно обеспокоен продолжением милитаризации Азовского моря и региона Черного моря, особенно незаконно аннексированного и оккупированного Крымского полуострова". Действия Киева в резолюции не комментируют, а зато жалеют, что "Азовское море стало новым измерением воинственных действий России против Украины".

Одной из конкретных мер могло бы стать назначение специального посла ЕС по Крыму и Донбассу, при чем его мандат должен был бы покрывать и Азовское море, говорится в резолюции. Кроме того, евродепутаты видят потребность в мониторинге ситуации в Азовском море со стороны миссии ОБСЕ в Украине, поскольку ее мандат покрывает всю территорию страны.

Европарламент указывает и на опасность захвата Россией украинских газовых месторождений в Азовском море, если Москва "достигнет своей цели превращения его во внутреннее озеро внутри РФ".

Точное количество голосов в поддержку резолюции пока неизвестно, потому что голосование осуществлялось руками. Проект этой резолюции предложили сразу пять фракций: Европейская народная партия, социал-демократы, Европейские консерваторы и реформисты, либералы и Зеленые.

Ряд евродепутатов хотели прописать в резолюции призыв ЕС ввести новые санкции в отношении РФ, это не нашло поддержки всех пяти фракций, в частности, социал-демократов. В то же время Европарламент обратился к Совету ЕС с просьбой дать Москве понять, что адресные санкции против РФ "будут усилены, если будет дальнейшая эскалация конфликта в Азовском море".