Порошенко призвал мировых партнеров решительно отреагировать на "избирательный фарс", который Россия организовывает в аннексированном Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировых партнеров решительно отреагировать на "избирательный фарс", который Российская Федерация организовывает в аннексированном Крыму. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, сообщает пресс-служба Порошенко. Как отмечается, Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на "тот избирательный фарс, который Москва организовывает в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма - на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова". Отметим, на 18 марта 2018 года запланированы президентские выборы в России, РФ планирует проводить выборы и в Крыму. Напомним, ранее сообщалось, что Ван дер Беллен заявлял, что Австрия не признает выборы РФ в Крыму. Кроме того, Порошенко акцентировал внимание на важности непризнании выборов в Крыму. "Чрезвычайно важна позиция всего мира о непризнании выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма", - заявлял Порошенко.

