Порошенко призвал усилить давление на Кремль для освобождения украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко после объявления голодовки украинским политзаключенным в России Олегом Сенцовым призывает международное сообщество продолжать давление на Москву для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых украинцев.

П.Порошенко в среду на своей странице в соцсети Фейсбук процитировал письмо украинского политзаключенного Олега Сенцова, который сейчас находясь в российской тюрьме: "Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине!"

Президент Украины подчеркнул, что О.Сенцов объявил бессрочную голодовку в знак протеста против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям.

"Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям. Мы продолжаем бороться, и прилагаем все усилия для освобождения всех незаконно заключенных украинцев, которых держат на территории оккупированного Крыма, Донбасса и на территории РФ", - написал президент Украины.

Ранее в этот день интернет-издание "Громадське" со ссылкой на двоюродную сестру О.Сенцова Наталию Каплан сообщило, что незаконно осужденный в РФ О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии г. Лабитнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал О.Сенцов в письме, скан-копия которого опубликована изданием.

По данным издания, О.Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически настраивая организм.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ режиссера обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

Украина, мировое сообщество неоднократно призывала РФ освободить незаконно осужденного О.Сенцова.