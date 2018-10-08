Порошенко призвал ужесточить ответственность за подкуп на выборах

Ответственность за подкуп на выборах необходимо усилить. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время встречи с членами Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает на пресс-служба президента.

В частности, Порошенко подчеркнул необходимость подготовки и принятия соответствующих изменений в законодательство.

"Важная позиция - эффективное противодействие подкупу избирателей. Сегодня по (невозможности использования, - ред.) этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы за деньги, которые идут с востока, из России, я надеюсь как на решительные действия ЦИК, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложняют этот процесс и увеличивают ответственность", - сказал президент.

По словам Порошенко, проекты законодательных предложений готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ.

"Я готов после обсуждения на Нацсовете при участии новых членов ЦИК внести в парламент и определить этот законопроект как неотложный", - сказал президент.

Также он заявил, что сейчас в Украине "нет такого уровня концентрации административного ресурса, как это было раньше". В этом контексте Порошенко напомнил о передаче полномочий на места, разгосударствлении СМИ и других действиях, назвав их "прививкой от применения админресурса".