Президент Украины Петр Порошенко призывает европейских партнеров отстаивать собственную энергетическую безопасность и не идти на поводу Кремля в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2".

"Северный поток-2" - это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности. Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной - это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook в пятницу.

"Призываю наших европейских партнеров как можно скорее избавиться от обманчивых и пагубных кремлевских чар и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность", - добавил глава украинского государства.