Порошенко рассчитывает на компромисс между Радой и международными организациями по тексту законопроекта об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада Украины и международными партнерами найдут компромисс по финальному тексту законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Теперь, когда парламент поддерживает мой президентский проект закона (о Высшем антикоррупционном суде) почти конституционным большинством, мы имеем возможность для (его – ред.) обсуждения в парламенте. И я абсолютно счастлив, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и найдут определенный компромисс", - сказал П.Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, сообщает пресс-служба президента Украины во вторник.

Президент отметил, что голосование за этот законопроект поддержали все международные партнеры Украина. "Это был тест, у нас есть достаточно политической воли", - сказал он.

В то же время, П.Порошенко подчеркнул, что категорически против того, чтобы подготовка законопроекта ко второму чтению заняла несколько месяцев.

"По правилам украинского парламента мы имеем две недели, чтобы подготовить любые поправки, и я настаиваю на том, что у парламента было короткое время для анализа всех поправок, нахождения компромисса и голосования. И моя просьба к парламенту, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее и обсудите рекомендации Венецианской комиссии", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что единственным его требованием к тексту документа является соблюдение Конституции Украины, чтобы принятый закон не оспорили в Конституционном суде. Так как "это было бы катастрофой".

Президент напомнил, что в Украине запускается огромный антикоррупционный пакет и создается абсолютно независимая антикоррупционная инфраструктура.

По его словам, НАБУ является абсолютно независимым, поскольку сейчас открыты уголовные дела против ряда министров, руководителей правительственных учреждений, чиновников из регионов, членов парламента, включая членов правящей коалиции.

П.Порошенко отметил, только в течение 2017 года по 1692 коррупционным делам уже получены решения украинских судов.