Порошенко считает, что децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации, которую пыталась Украине привить Россия
Президент Украины Петр Порошенко считает, что децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации, которую пыталась Украине привить Россия.
"Она оказалась, эта политика децентрализации, действенным противоядием от федерализации, которую – еще раз заявляю – пыталась искусственно Украине привить Россия", - сказал П.Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации в четверг в Виннице.
Он отметил, что вопрос децентрализации Украины – это вопрос цивилизованного выбора политической культуры, "это вопрос национальной безопасности".
П.Порошенко подчеркнул, что децентрализация тесно связана с евроатлантической интеграцией Украины. "В годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год, которую я утвердил неделю назад, один из ключевых разделов посвящен децентрализации", - напомнил президент.
По его словам, децентрализация стала частью международных обязательств Украины. "Потому что реализация стратегического курса государства на вступление в НАТО требует не только модернизации украинских Вооруженных сил… но модернизации требует и стремление государства жить в соответствии с демократическим принципом, уважать права и свободу человека"., - пояснил П.Порошенко.
Он сообщил, что за январь-февраль 2018 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, прирост общего фонда местных бюджетов составил 21,3%.
"Такая тенденция постоянно наблюдается четвертый год подряд", - подчеркнул президент.
Глава Государства отметил, что благодаря децентрализации более 50% сводного бюджета принадлежит местным бюджетам. "Уже создано 665 самодостаточных объединенных громад. Уверен в том, что это крепкая основа самоуправления, в первую очередь в селе" – сказал президент.