Президент Украины Петр Порошенко считает, что децентрализация стала противоядием от искусственной федерализации, которую пыталась Украине привить Россия.

"Она оказалась, эта политика децентрализации, действенным противоядием от федерализации, которую – еще раз заявляю – пыталась искусственно Украине привить Россия", - сказал П.Порошенко на расширенном правительственном совещании по вопросам децентрализации в четверг в Виннице.

Он отметил, что вопрос децентрализации Украины – это вопрос цивилизованного выбора политической культуры, "это вопрос национальной безопасности".

П.Порошенко подчеркнул, что децентрализация тесно связана с евроатлантической интеграцией Украины. "В годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2018 год, которую я утвердил неделю назад, один из ключевых разделов посвящен децентрализации", - напомнил президент.

По его словам, децентрализация стала частью международных обязательств Украины. "Потому что реализация стратегического курса государства на вступление в НАТО требует не только модернизации украинских Вооруженных сил… но модернизации требует и стремление государства жить в соответствии с демократическим принципом, уважать права и свободу человека"., - пояснил П.Порошенко.

Он сообщил, что за январь-февраль 2018 года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, прирост общего фонда местных бюджетов составил 21,3%.

"Такая тенденция постоянно наблюдается четвертый год подряд", - подчеркнул президент.

Глава Государства отметил, что благодаря децентрализации более 50% сводного бюджета принадлежит местным бюджетам. "Уже создано 665 самодостаточных объединенных громад. Уверен в том, что это крепкая основа самоуправления, в первую очередь в селе" – сказал президент.