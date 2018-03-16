Президент Украины Петр Порошенко считает, что рано или поздно жители аннексированного Крыма должны принять участие в голосовании на выборах президента Украины.

"Крым – это Украина. Он должен рано или поздно принимать участие в выборах президента Украины, и вместо российского аншлюса должно быть возвращение Крыма в Украину и Украины - в Крым", - сказал П.Порошенко, посещая Донецкую область в пятницу.

Глава государства также отметил, что европейские и американские партнеры солидарны с Украиной в непризнании выборов президента России на территории аннексированного Крыма.