Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за август 2018 года на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих.

"Каждый день на востоке Украина мы имеем артиллерийские обстрелы со стороны России. Только за август погибли 18 моих воинов, было большое количество раненых, с которыми Вы имели возможность встретиться в больнице", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с министром иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде (Ine Marie Eriksen Søreide) в четверг в Киеве.

Он поблагодарил И. Сёрейде за то, что она посетила в среду Донбасс, побывала в Мариуполе.

"Очень благодарен за то, что Вы имели возможность посетить в Днепропетровске больницу им.Мечникова. Это является символом того, что Украина борется, и ту цену, которую Украина платит за эту борьбу в противодействие российской агрессии", - отметил президент.

П.Порошенко также поблагодарил главу МИД Норвегии за участие 13 норвежских офицеров в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.