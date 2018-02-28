Президент Украины Петр Порошенко сообщил о своей инициативе "заякорить" в Конституции Украины европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции.

"Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Как показывают социальные исследования, обе идеи являются консолидирующими в обществе", - заявил он.

Напомним, сегодня в Киеве проходит пресс-конференция Порошенко.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщала, что на пресс-конференции Порошенко озвучит свое видение курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

"Президент озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса", - сообщала Луценко, отметив, что президент также должен озвучить основные моменты стратегии развития Украины до 2020 год