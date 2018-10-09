Порошенко требует проверить всех, кто обеспечивал охрану арсенала Минобороны в Ичне в ночь перед взрывами

Сейчас рассматривается три версии причин детонации боеприпасов на арсенале Министерства обороны вблизи г.Ичня Черниговской области, президент Украины Петр Порошенко требует провести проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам доклада силовых ведомств президенту страны в связи с ситуацией на военных складах, по данным СБУ сейчас рассматриваются три версии причин происшествия. "Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов, третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - сказано в сообщении.

П.Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.

"Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - отметил он.

Президент подчеркнул, что ситуация, когда одновременно происходит подрывы трех складов, а через 20 минут после этого одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранилась системы залпового огня, требует тщательного расследования.

"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия", - отметил П.Порошенко

Он подчеркнул, что не хочет "пытаться устроить наказание ради пиара", но ожидает оперативных и ответственных результатов расследования этого чрезвычайного происшествия.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал П.Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и первому заместителю главы Службы безопасности Украины Виталию Маликову.

Как сообщалось, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба (Ичнянский р-н, Черниговская обл.) поступила в 3.30 вторника, 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет.

Из-за ЧП эвакуируют население из 38 населенных пунктов. По данным Черниговской ОГА, численность подлежащих эвакуации жителей составляет 18 794 человека. По состоянию на 11.00 вторника В Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что уже эвакуированы более 12,3тыс. человек. Кроме того в ОГА проинформировали, что 63 человека обратились за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием из-за задымленности в результате ЧП.

С 4:22 вторника было закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км от горящих складов, также запрещено движение по близлежащим дорогам.

По факту ЧП на складах военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность" (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.