Порошенко уверен, что оккупированные Российской Федерацией земли будут возвращены Украинскому государству
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что оккупированные Российской Федерацией земли будут возвращены Украинскому государству.
"Мы вернем оккупированные земли Украины ... Я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы из Авдеевки сейчас обратиться к украинцам, которые сейчас находятся под российской оккупацией на оккупированной территории Донбасса: верьте, украинский флаг, украинский герб, власть Украинского государства точно вернутся. Вернутся на каждый клочок украинской земли", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Авдеевку (Донецкая область) в воскресенье.
Он отметил, что изменения шаг за шагом, день за днем происходят на Донбассе, и эти изменения должны видеть на оккупированных территориях. "Пусть посмотрят на Авдеевский коксохим, который, наконец, вышел на довоенные мощности", - сказал президент, напомнив, что еще в январе 2017 года власти страны думали, как спасти предприятие.
"Что мы видим сейчас? Авдеевский коксохим набирает новых людей: инженерно-технических работников, рабочих. Создаются рабочие места на украинском производстве", - констатировал П.Порошенко.
"А посмотрите, что происходит за линией столкновения: тотальная безработица, средняя заработная плата шахтера 12 тыс. рублей (российских – ИФ) - это около 5 тыс. грн, шахты закрыты, безопасность на нулевом уровне ... Уровень жизни дает возможность четко разобраться в ответственности тех, кто повелся на посулы и дешевые обещания российских оккупантов", - отметил глава государства.