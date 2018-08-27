Президент Украины Петр Порошенко уверен, что оккупированные Российской Федерацией земли будут возвращены Украинскому государству.

"Мы вернем оккупированные земли Украины ... Я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы из Авдеевки сейчас обратиться к украинцам, которые сейчас находятся под российской оккупацией на оккупированной территории Донбасса: верьте, украинский флаг, украинский герб, власть Украинского государства точно вернутся. Вернутся на каждый клочок украинской земли", - сказал П.Порошенко во время рабочей поездки в Авдеевку (Донецкая область) в воскресенье.

Он отметил, что изменения шаг за шагом, день за днем происходят на Донбассе, и эти изменения должны видеть на оккупированных территориях. "Пусть посмотрят на Авдеевский коксохим, который, наконец, вышел на довоенные мощности", - сказал президент, напомнив, что еще в январе 2017 года власти страны думали, как спасти предприятие.

"Что мы видим сейчас? Авдеевский коксохим набирает новых людей: инженерно-технических работников, рабочих. Создаются рабочие места на украинском производстве", - констатировал П.Порошенко.

"А посмотрите, что происходит за линией столкновения: тотальная безработица, средняя заработная плата шахтера 12 тыс. рублей (российских – ИФ) - это около 5 тыс. грн, шахты закрыты, безопасность на нулевом уровне ... Уровень жизни дает возможность четко разобраться в ответственности тех, кто повелся на посулы и дешевые обещания российских оккупантов", - отметил глава государства.