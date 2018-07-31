Порошенко уволил главу Черниговской ОГА Кулича

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с должности главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Валерия Кулича.

"Освободить Кулича Валерия Петровича с должности главы Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №218/2018 от 30 июля, опубликованном на сайте главы Украинского государства во вторник.

В.Кулич был назначен главой Черниговской ОГА. в конце марта 2015 года. до назначения главой ОГА был избран народным депутатом Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") по 205 избирательному округу (Черниговская обл.), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.