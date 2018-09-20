Порошенко: В Европе до сих пор многие хотят заглянуть Путину в душу

На Западе многие слишком вяло реагируют на российскую угрозу

Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем традиционном послании в Верховной Раде, информирует "Деловая столица".

"Первая реакция на оккупацию Крыма оказались на удивление вялыми и беззубыми, и даже теперь после тысячи жертв на Донбассе, на Западе много желающих заглянуть Путину в душу или я не знаю куда", - отметил Порошенко.

"И мне интересно, - продолжил он, - что вы хотите там увидеть? У всех на глазах Россия поддерживает левые и правые популистские ждвижения, раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, в референдумы - как это было в Нидерландах. Таким образом Россия продвигает свои альтернативные ценности, надеясь что чем дальше, тем сложнее Западу будет держать единую позицию относительно Москвы", - заявил Порошенко.

По его словам, те, кто думает, что российская агрессия автоматически обеспечивает нам поддержку Запада, ошибаются.