Порошенко в Париже встретился с Трампом: что обсуждали

Во время визита во Францию президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Встреча была непродолжительной, сказал Порошенко в ходе брифинга в Париже 11 ноября.

По словам украинского президента, встреча с американским лидером состоялась в субботу, 10 ноября. Также украинские дипломаты встречались с представителями США относительно усиления сотрудничества.

"Вчера состоялась встреча и короткое обсуждение на полях форума (Форум ради мира, - ред.) в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу отметить про договоренность о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сообщил Порошенко.

Напомним, президент заявил, что мир никогда не признает "выборы" на Донбассе. По материалам Подробности