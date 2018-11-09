Порошенко вернул Луценко заявление об увольнении

Президент Украины Петр Порошенко вернул Юрию Луценко заявление об увольнении с должности генерального прокурора.

Об этом сообщили в Администрации Президента, пишет "Укринформ".

"Президент Петр Порошенко вернул генеральному прокурору Юрию Луценко заявление об увольнении ввиду того, что он получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтингового голосования), и перед ним стоят важные задачи", - отметили в пресс-службе АП.

Луценко подтвердил, что президент завернул его заявление об отставке.

"Я сообщил, что подаю в отставку... парламент поставил этот вопрос на голосование. За мою отставку проголосовало 38 депутатов. Президент, получивший мое заявление, на основании этого отклонил мое ходатайство", - цитирует генпрокурора "Укринформ".

Луценко добавил, что это продолжает быть его ответственностью и он будет работать максимально, как в случае с делом о нападении на Екатерину Гандзюк, так и в 54 случаях нападений на других активистов.

"Я поступил так, как учит нас европейская практика. В случае острого общественного возмущения ответственный за тот или иной участок работы предлагает отправить себя в отставку ... Мне выразил парламент недоверие аж 38 голосами. Это означает вотум доверия. Значит я вынужден работать", - отметил генпрокурор.

Напомним, в среду, 7 ноября, генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке.

По материалам IPress.ua