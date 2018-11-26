Порошенко внес в Раду обновленный указ о военном положении на 30 дней

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду обновленный указ о введении военного положения в стране на 30 суток.

Об этом сообщает корреспондент #Букв, ссылаясь на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

"Что касается времени введения военного положения: Президент в своем обращении четко заявил, что до 30 дней. Он внес соответствующий документ в Парламент, и я под стенограмму четко фиксирую эту позицию: речь идет о тридцати днях введения военного положения", - сказал он.

По словам Турчинова, в связи с введением военного положения, на период его действия могут ограничивать конституционные права и свободы гражданин, согласно законам и Конституции Украины.

Однако, он отметил, что пока не планируется применять эти нормы.

"Кто смотрел заседание СНБО, тот мог увидеть жесткую позицию, что Президент не планирует применять эти нормы. Но в случае обострения условий и обострения военной ситуации мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время введения военного положения", - резюмировал секретарь СНБО.

Сегодня, 26 ноября, народные депутаты собрались на внеочередную сессию Верховной Рады, где намерены принять решение о введении военного положения в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введению военного положения в Украине". По материалам #Буквы