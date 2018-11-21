Порошенко внес в Раду законопроект о переименовании Днепропетровщины

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (по поводу переименования Днепропетровской области)"

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Документ предусматривает переименование Днепропетровской области на Днепровскую.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще также соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа. Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат - то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского - на свалке истории. Руководствуюясь этой логикой, подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую ", - отметил глава государства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР). Согласно этому Закону изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима на всей территории Украины запрещено.

Пресс-служба президента отметила, что название Днепропетровской области содержит упоминание о Григорие Петровском (1878 - 1958) - партийном, большевистском и советском деятеле, руководителе революционного движения и главе ЦИК УССР, одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главном деятеле тоталитарного коммунистического режима в Украине, а следовательно, принадлежит к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.

"Целью законопроекта является переименование Днепропетровской области для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима", - говорится в сообщении.

20 июня парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименования Днепропетровской области на Сичеславскую, а Кировоградской - на Кропивницкую. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию, которые требуют минимум 300 голосов.

20 ноября Верховная Рада Украины не нашла голосов, чтобы направить в Конституционный суд Украины законопроект о переименовании Днепропетровской области. По материалам Еспресо TV